ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.1): ನಗರದ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 1) ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ(Kannada rajyotsav) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೆಲ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ಸಂಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ನರ್-ಎಚ್.ಎಲ್.ಡಿಯಿಂದ ಕೆಬಿ ರಸ್ತೆ, ಎಚ್.ಎಲ್.ಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಹಡ್ಸನ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ದೇವಾಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಎಡ ತಿರುವು-ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವುದು. ಕೆ.ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರ- ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆರ್.ಆರ್.ಎಂ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಶಾಂತಿನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಎಡತಿರುವು ಪಡೆದು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್- ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಶಿವಾಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎನ್ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವುದು.
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ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಷೇಧ ರಸ್ತೆಗಳು
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಆರ್ಆರ್ಎಂಆರ್ ರಸ್ತೆ.