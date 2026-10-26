ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಬದಲು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿನ ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳು, ರಾತ್ರಿ ಜೀವನ, ನಿರಂತರ ಓಟದ ಬದುಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದೇ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಧೂಳು, ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಿಗೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಗರ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರದ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು, ತಡೆರಹಿತ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಮಗುವಿನ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳು
ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಮುಂಬೈನ ಸಣ್ಣ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡಿದವು. ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆರೆಹೊರೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳುಳ್ಳ ನಗರದ ಅಗತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುವ ನಗರ, ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.
ದೆಹಲಿ NCR ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿಜಿತ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಸಿರು ಸಿರಿ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದವು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನ ದುಬಾರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲು, ಅಭಿಜಿತ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಗರದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.