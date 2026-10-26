ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರ! ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 56 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರ! ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 56 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ₹98,000 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಂಚಕರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸಂತ ನಗರದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬುವವರು ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಳಾದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್; ರೀಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಿಳೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ವಂಚನೆ
ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಫೋಟೋ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಆತನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪರದೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹98,000 ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
₹98 ಸಾವಿರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ
ತಾವು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:
ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಬಳಸಿ: ಸಂಬಂಧಿತ ಆ್ಯಪ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕವೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಹಣ ಕಡಿತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡಿ: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ನಡೆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ cybercrime.gov.in ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.