ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೈದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ರಸೀದಿ ನೀಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.18): ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA - ಹಿಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಇಬ್ಬರು ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದ ಬನಶಂಕರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ (ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಹೆಚ್. ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರ ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವೀಂದ್ರ ಕರಲಿಂಗಣ್ಣನವರ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 9, 2026 ರಂದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ?
ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಬಿಎ) ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬನಶಂಕರಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಮಿಷ: ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಕಲಿ ರಸೀದಿ ಸೃಷ್ಟಿ: ಹಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡದೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಕಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು (Fake Receipts) ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.
17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ದೂರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.
ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು: ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ
ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2019 ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2021ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್. ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
2024ರ ಮೇ 17ರಂದು 2ನೇ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1957ರ ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮ 8ರ (7) ಮತ್ತು (8)ರನ್ವಯ (KCS CCA Rules 1957), ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಕಠಿಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.