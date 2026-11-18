ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಯಶವಂತಪುರ–ಮಡಗಾಂವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಊಟವೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಸೌಂದರ್ಯ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಯಶವಂತಪುರ–ಮಡಗಾಂವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಊಟವೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ರೈಲಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಊಟದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಣಿಯಾದ ಆದ್ಯಾರ್ ಆನಂದ ಭವನ್ (A2B) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಮೊಸರು, ಪೂರಣ ಪೋಳಿ, ಒಣ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ, ಪಾಪಡ್, ಪನೀರ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥವಿತ್ತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಲಾಗರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವರು ಪನೀರ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ವ್ಲಾಗರ್ ಕೂಡ ಅನ್ನದ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅನ್ನದಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪನೀರ್ ಕರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ
ಈ ರೈಲಿನ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಳಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಇತರ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಗೋವಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಮಯ
ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಗೋವಾದ ಮಡಗಾಂವ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26655 ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 8:55ಕ್ಕೆ ಮಡಗಾಂವ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 13 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಗೋವಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.