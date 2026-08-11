ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು 5 ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಸೂತ್ರ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು, ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.11): ರಾಜ್ಯರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ 5 ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ‘ಪಂಚಸೂತ್ರ’ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳು, ಭಾರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ, ಹಿಟಾಚಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಂತಹ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಉದ್ದವಿರುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಪೊಲೀಸರ ‘ಪಂಚಸೂತ್ರ’ ಪ್ಲಾನ್?
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಸೂತ್ರ 1: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್
- ಬೈಕ್ ನಿಷೇಧ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ.
- ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ: ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ.
ಸೂತ್ರ 2: ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ (ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಯಲಹಂಕ ಕಾರಿಡಾರ್)
- ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿರ್ಬಂಧ: ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರೇಕ್.
- ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್: ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತಡೆ.
- ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:00ರ ವರೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಗಳ ಓಡಾಟ ನಿಷೇಧ.
ಸೂತ್ರ 3: ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ (ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ - ರಾಗಿಗುಡ್ಡ)
ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ (ಭಾರೀ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು) ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್.
ಸೂತ್ರ 4: ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್
ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವ ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ.
ಸೂತ್ರ 5: ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್
ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯ!
ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಜೆಸಿಬಿ, ಹಿಟಾಚಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.