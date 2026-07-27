ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು 'ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಜು.27): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೀಕರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ (Traffic Congestion) ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ (BTP) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ 'ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್' (Regulated Carpooling) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು (Ride-Sharing) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ (Single-occupancy) ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಸರಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಟಿಪಿಯ 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗವು ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ:
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸವಾರರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು.
ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು: ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ರಶ್ ಇರುವ ಸಮಯ) ಭಾರಿ ಸರಕು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧ.
ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು.
ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ದ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್/ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ.
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಗರದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಜನರು ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ರೈಡ್-ಶೇರಿಂಗ್ (ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣ) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾದರಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ದಿ ಹಿಂದೂ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬನಶಂಕರಿ ನಿವಾಸಿ ಮನು ಶರ್ಮಾ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿಗೆ ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜನನಿಬಿಡ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿ. ರವಿಚಂದರ್, "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇವೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.