ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ನಟರಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಕಲಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕುಖ್ಯಾತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 30 ವರ್ಷದ ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಯು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಆಡಿಯೋ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶೂಟರ್ 'ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಟನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು.
ಘಟನೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ನಟರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಸುಲಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ದಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದವು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:
ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ನ ನೈಜ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯು ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹಣ ಕಸಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೂಲವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ವೈಭವ್ ಮಿಶ್ರಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆತಂಕ:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಪಿ ವೈಭವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಈವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸುಲಿಗೆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.