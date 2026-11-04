ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.4): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' (Namma Metro) ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ: ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ) ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 'ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ' (Arabic College Metro Station) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸುದೀರ್ಘ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ (B. Nagendra) ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ (HESCOM) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜ್ಜಂಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
'ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು' ಹೆಸರು ವಿವಾದ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (BMRCL) ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ (ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ) ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 'ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ' (Arabic College Metro Station) ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 'ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ' (Kadugondanahalli) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಸಬೀಲುರ್ ರಶಾದ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು' (Darul Uloom Sabeelur Rashad Arabic College) 1960 ರಿಂದಲೂ ಈ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ (Landmark) ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುತಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 'ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು (Naming Policy) ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕೇವಲ ಓಡಾಡುವ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರುತಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಹೌದು. ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜನರ ಭಾವನೆ ಗೌರವಿಸಿ 'ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಈ ನೂತನ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಮನವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.