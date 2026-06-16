ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು 54 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬದಿಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವರು, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.16): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಸವಾರರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 54 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಅರಕೆರೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಎಸ್. ರಾಧಾ (54) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ/South) ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ದುರಂತ

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್‌ ಪಿಂಕ್‌ (ಲೇಡಿ ರೈಡರ್‌ ಇರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌/ಬೈಕ್‌) ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇ ಮುಳುವಾಯ್ತು!

"ರಾಧಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ (ಚಾಲಕಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೈಕ್ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಿನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಾಧಾ ಅವರು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸೈಡ್-ಸ್ಯಾಡಲ್' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ಬೈಕ್‌ನ ಒಂದೇ ಬದಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ) ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದ ಸಾವು

ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಫ್-ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು (Half-Helmets) ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ರಾಧಾ ಅವರ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಹಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ (Internal Bleeding) ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.