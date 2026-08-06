ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮೇಲೆ ₹75,000 ವರೆಗಿನ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ₹75,000 ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡೀಲರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಫರ್‌ಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್

ಹೊಸ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಗ್ರಿಲ್, ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 382 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ

ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ: 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ. ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 17 ಕಿ.ಮೀ, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ 23 ರಿಂದ 24 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಸುಮಾರು 17.4 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

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ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹7.40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ₹14.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್‌ಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ:

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನಿಖರವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.