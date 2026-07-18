Military Vs Army: ಮಿಲಿಟರಿ, ಆರ್ಮಿ ಒಂದೇನಾ? ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಮಿ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
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Image Credit : ChatGPT
ಮಿಲಿಟರಿ vs ಆರ್ಮಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ (ಸೇನೆ) ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪದಗಳು, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಭೂಸೇನೆ (ಆರ್ಮಿ), ವಾಯುಸೇನೆ (ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್) ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ (ನೇವಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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Image Credit : Getty
ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಆರ್ಮಿ ಅಥವಾ ಸೇನೆ ಎಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭೂಸೇನೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಗಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಆರ್ಮಿ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಟರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಹೊರತು, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು (Indian Army) ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.
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Image Credit : Getty
ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂದರೆ..?
ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ (ಆರ್ಮಿ), ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ (ನೇವಿ). 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಭೂ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಮಿ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನೇವಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಭಾರತ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಧಿಗಳು..
ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಭೂ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡುಕೋರರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು.
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Image Credit : ANI
ಮಿಲಿಟರಿ, ಆರ್ಮಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ...
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು 'ಮಿಲಿಟರಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಮಿ' ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದರೆ, ಆರ್ಮಿ (ಸೇನೆ) ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯ.
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