Army Canteen: ಹೊರಗಡೆ ₹1500 ಇರೋ ಬಾಟಲಿ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ₹600ಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (CSD) ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕೂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 361 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಂದ ತಂದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೇ ಕಾರಣ
ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ 30% ರಿಂದ 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ
ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ಮದ್ಯ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ 500 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ವಿತರಣೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ಜವಾನರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೋಟಾ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಕಿರಿಯ ಆಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (JCO) 6 ರಿಂದ 7 ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (ORs/NCOs) 4 ರಿಂದ 5 ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಟಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಪ್ರತಿ ಸೈನಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೋಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಟಾ ಮೀರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಬದಲು ಕೆಲವು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿನಿಮಯ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
2023ರ ನಂತರ, ಜವಾನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.