today october 14th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ:
ಈ ಸಮಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ:
ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸೋಮಾರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಆತುರಪಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ:
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇತರರ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ಬದಲು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ:
ಯುವಕರು ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ:
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿದಂತೆ, ಮನೆ ಪರಿಸರವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.