16 ರಿಂದ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
Weekly Lucky Zodiac Sign 16 To 22 March 2026 ಈ ವಾರ ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ವಾರವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಯುವಕನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶುಭ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.