100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
tirgrahi yoga will make on diwali 2025 zodiac sign get more profit ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ದಾತ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆನೀವು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕರ್ಮ ಭಾವದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.