ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಂಗಳ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Saturn mars conjunction april 2026 ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಈ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಸಂಯೋಗವು ರಾಜಮನೆತನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಬಡ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಿಹಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.