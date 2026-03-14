ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಮವಾಸ್ಯೆ… ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ, ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
Chaithra Amavasya: ಚೈತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮೊದಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣ , ದಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚೈತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೈತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಂತಿ, ದಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಪೂರ್ವಜರ ಲೋಕದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೈತ್ರ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕುಶ ಅಥವ ಧರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ದಾನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ. ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚೈತ್ರ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳು ಶಮನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ .
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಧ್ಯಾನ, ಪಠಣ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.