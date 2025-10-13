- Home
- ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:29 ರಿಂದ ಮಂಗಳ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಮಂಗಳ.. ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
mangal gochar golden period Aries Leo Sagittarius rashi from today 13 October ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:29ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ಇಂದಿನಿಂದ 3 ರಾಶಿ ಪರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.