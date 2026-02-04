ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಮಾತೆಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಹಸುವಿಗೆ ಬಗೆಯುವ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಘೋರ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೋಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾನದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹಸುವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಗೋಮೂತ್ರ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ. ಸಗಣಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಪಂಚಗವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಐದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ- ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ಗೋಮೂತ್ರ, ಗೋಮಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಹಸುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದವನು, ಹಸುವಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವನು ಪಾಪಿಷ್ಟನಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ.
ಹಸುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಥಳಿಸಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವವನನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಅದೇ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಭಯಾನಕ ನರಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ.
ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌತಮ ಮುನಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಸುವನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಸು ಸತ್ತುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅವನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಗೋವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.
ನರಕ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಇವರು
ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಸುವನ್ನು ಯಾರೂ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಘೋರ ಪಾಪದ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇರಲು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಜನರು ಗಂಭೀರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಸುವನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಸಬಾರದು. ಹಸು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಹಸುಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಿನಿಂದ ಹಸುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಎರೆಚುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಪದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅದರ ಕರುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಸುವಿನ ಕರು ಕುಡಿದು ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕರುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಮಹಾಪಾಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕರೆಯುವವನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವವನು ಪಾಪದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಅಥವಾ ಗೂಳಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಅಂತಹ ಜನರು ನರಕದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾದೇವನ ಸವಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಏಕೈಕ ಹಸು ನಂದಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಂದಿಯು ಸ್ವತಃ ಮಹಾದೇವನ ಸವಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುದಿಯಾದ, ಹಳೆಯ ಹಸುವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತನ ಕಥೆಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಳೆಯ ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಚಿಕೇತ ವಿರೋಧಿಸಿದ. ಹಾಲು ಕೊಡುವವರು ಮತ್ತು ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.