- ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಶನಿ-ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದೃಷ್ಟ
ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಶನಿ-ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದೃಷ್ಟ
chaturgrahi yoga 2026 ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬುದು.
ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ
ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು, ಚಂದ್ರ, ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.