Drishti Dosha Removal: ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಯಾಸ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ 'ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳೋದೇನು?
ಉಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. • ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತುವ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರದ ಗುಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. • ಕೆಲವರು ಏಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿವಾಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?
ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ 'ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದವರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು, ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ಇತರರ ಅಸೂಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು
ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ?
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ನಿವಾಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರಿದ ನಂಬಿಕೆ
ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 'ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು' ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.