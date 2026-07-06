ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ; 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಯೋಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಈ ಶುಕ್ರನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.