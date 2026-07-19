ಜಾತಕ ಜುಲೈ 19: ಶಿವಯೋಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಜುಲೈ 19 2026 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ; ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸವಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಜನರ ಭೇಟಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಇಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ. ಹವಾಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ರರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ದಿನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಾದವು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.