IPLನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ: ಏನಿದರ ಪ್ರಯೋಜನ, ಧರಿಸೋದು ಹೇಗೆ-ಏಕೆ
ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಲೇಖನವು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ IPL 2026 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB), ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಳಸಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಂತರು, ಭಕ್ತರು, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಧರಿಸಬೇಕು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಧರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಏಕಾದಶಿ, ಗುರುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸುವುದು?
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಆತಂಕ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಡಪಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯು ಚಂದ್ರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ರಾಹು ಮಹಾದಶಾ, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಧರಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸಬಾರದು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆತಂಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗೊಂದಲ, ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ, ರಾಹು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಧ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಯೋಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೂ ಅವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ.