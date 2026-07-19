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- ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ 26, 2026: ಉಭಯಚರ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ 26, 2026: ಉಭಯಚರ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಉಭಯಚಾರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬುಧನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉಭಯಚಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಂದ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ.