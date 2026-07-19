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- ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ; ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ; ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು
ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಶನಿಯು ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
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Lucky zodiac signs: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.