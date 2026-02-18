ಅಮವಾಸ್ಯೆಯು (New moon) ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೇ ಹೌದು. ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವೂ ಹೌದು, ಕೆಟ್ಟ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಅಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು- ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆಷಾಢ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ- ಹೀಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ದಿನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಮಿಲನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗು ದೈಹಿಕ ವಿರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಮಗು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಭೋಗ ಆ ದಿನ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಾರದು. ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪಿತೃಗಳ ದಿನವೇ ಹೊರತು ದೇಹಕಾಮ ಈಡೇರಿಸುವ ದಿನವಲ್ಲ.
ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಲ್ಲದು
ಈ ದಿನದಂದು ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ, ಅಥವಾ ನಾಮಕರಣಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ತಡವಾಗಿ ಏಳಬಾರದು
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವು ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಏಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದಂತೆ, ಅವಮಾನ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಗೌರವವು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಗಾಡಬೇಡಿ
ಈ ದಿನ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು, ನೋಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದಾನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ದಾನ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ದಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಇತರರು ಕೆಲವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಬೇಡ
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಖರೀದಿ ಬೇಡ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಭದ್ರಾ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಡಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.