Numerology ank shastra ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಯಲಿರುವ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.