ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಣವೇ ಹಣ
Rich zodiac signs ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ನಿರಾತಂಕದ ವಿಳಾಸವಾದ 'ಶುಕ್ರ' ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ 'ಗುರು' (ಗುರು) ನಡುವೆ 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಣವು ಆನುವಂಶಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೆರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಅಂಶ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಗುರುವು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.