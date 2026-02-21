ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲು, ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಶನಿದೇವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರವಿವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 2026 ರಂದು, ಶನಿದೇವನು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಶನಿ. ನಿಧಾನ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿವಾದವೊಂದು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.