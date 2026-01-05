ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾವೀ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವು ಯಾವುವು?
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಚಾಣಕ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದ ಗೃಹ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬುನಾದಿ ಅಲುಗಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿಡಲು ಚಾಣಕ್ಯ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಭಾವೀ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸಂಗಾತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿಣ. ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.