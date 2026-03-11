ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಟಾಪ್ 5 ದುರದೃಷ್ಟಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
Unlucky zodiac signs ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು "ಶನಿ ಅಷ್ಟಮ" ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರು "ಗಂಭೀರವಾದ ಒತ್ತಡ"ದ ಋತುವಿನ ಕಾರಣ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ "ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ" (ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ) ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟಗಳು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು (ಶನಿ ಅಸ್ತ) ಶನಿಯ ದಹನವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ "ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯ" ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶನಿ ಅಸ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ಮತ್ತು ತುಲಾ
ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರು ಮಾರ್ಚ್ 25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಠಾತ್ "ಆಘಾತಗಳನ್ನು" ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.