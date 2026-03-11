Ugadi 2026 ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ; ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆಯೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್
Ugadi 2026 ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Getty
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
1. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ...ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಳ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು: ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ.ವ್ಯಾಪಾರ: ಈ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
Image Credit : our own
2. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ (Finance):
ಆದಾಯ: ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಯ (2) ಮತ್ತು ಖರ್ಚು (2) ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ವಸೂಲಿಯಾಗಲಿವೆ.
Image Credit : Getty
3. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ (Family & Marriage):
ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.ಸಂಬಂಧಗಳು: ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ-ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.4. ಆರೋಗ್ಯ (Health):ಜಾಗ್ರತೆ: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ ನಂತರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.5. ಪರಿಹಾರಗಳು (Remedies):ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ: ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.ಮಂತ್ರ: "ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.
