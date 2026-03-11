- Home
- Astrology
- Festivals
- Chanakya Niti: ಈ ಜನರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ… ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್’ನಂತೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವರು
Chanakya Niti: ಈ ಜನರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ… ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್’ನಂತೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವರು
Chanakya Niti: ಕೆಲವು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೇ ಕೇರ್ ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ನಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿತೈಷಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಸೋದೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಸಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ.