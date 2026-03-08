- Home
T20 world cup final: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖ್ತರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್
ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್, 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನರ ಒತ್ತಡ
ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡವಿದೆ. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಲಿನ ನೆನಪುಗಳು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
IND vs NZ : ಪಿಚ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದಾಜು ಹೀಗಿದೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದರೆ, 175-200 ರನ್ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 225-250 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಉಮರ್ ಗುಲ್ ಕೂಡ ಅಖ್ತರ್ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿವೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು
ಭಾರತದ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 150 ಕೋಟಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಹಳೆಯ ಸೋಲನ್ನು ಮರೆತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
