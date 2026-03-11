ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್, ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೀ ವೈಪರ್' ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ನೇವಿಯ HMS ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.&nbsp;

ಲಂಡನ್: ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುನೆಲೆ 'ಆರ್‌ಎಎಫ್ ಅಕ್ರೋಟಿರಿ' ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್, ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ನೇವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಎಚ್‌ಎಂಎಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಮೌತ್, ಬಂದರಿನಿಂದ ಸೈಪ್ರಸ್‌ನತ್ತ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 'ಸೀ ವೈಪರ್' ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ಮಿಸೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 16 ಮಿಸೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು. ಶತ್ರು ವಿಮಾನಗಳು, ದೂರಗಾಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಎಚ್‌ಎಂಎಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಈ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

