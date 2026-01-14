ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1977ರ IEEPA ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಸಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಈ ಸುಂಕಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಜ.14): ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ"ಯಾಗಬಹುದು, ದೇಶವು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ಸುಂಕಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ $600 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ. ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
49 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಟ್ರಂಪ್
ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಮೂಲ 1977 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಆಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿದೇಶಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು IEEPA ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, IEEPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ US ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. IEEPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟ್ರಂಪ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರ್ಥವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವು ಕೇವಲ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಆಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಟ್ರಂಪ್ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 15% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. IEEPA "ಸುಂಕ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊಕದ್ದಮೆ
ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಜೋನಾ, ಕೊಲೊರಾಡೋ, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್, ಡೆಲವೇರ್, ಇಲಿನಾಯ್ಸ್, ಮೈನೆ, ಮಿನ್ನೇಸೋಟ, ನೆವಾಡಾ, ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಒರೆಗಾನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಮೊಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ) ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ, IEEPA ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಂತಹ ವಿಶಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೌಖಿಕ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 6-3 ಬಹುಮತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುಂಕಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
2026 ಜನವರಿ 9 ರಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಳಂಬವು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರೆ
- ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು
- ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು
- ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ
- ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ರಫ್ತುದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
- ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು
- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು
- ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರೆ
- ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
- ಅಮೆರಿಕ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
- ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
- ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 15 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಎಂದರೇನು?
ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು? ರಚಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು..
1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು 1917 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಶಾಂತಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು..
ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು?
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1977 ರಲ್ಲಿ IEEPA ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 1977 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಉದ್ದೇಶ: ವಿದೇಶಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಸುವುದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಧಿಕಾರ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಬೆದರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ
ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್. ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು IEEPA ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ.