ವೆನುಜುವೇಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮೇಲಿನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿವೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ (ಜ.3): ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವೆನುಜುವೇಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕವು "ವೆನುಜುವೇಲ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ವರದಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು, ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅನೇಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಓಡಿದರು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಕಸ್‌ ನಗರದ ಹಲೆವೆಡೆ ಬೆಂಕಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೇವೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ವೆನುಜುವೇಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Related image2
Breaking: ಅಮೆರಿಕದ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೆನುಜುವೇಲ ರಾಜಧಾನಿ Caracas ಬಳಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸ್ಫೋಟ

ವೆನುಜುವೇಲ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬಳಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ 35 ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ವೆನುಜುವೇಲ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಜೋನಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ರೂಬೆನ್ ಗ್ಯಾಲೆಗೊ, ಈ ಯುದ್ಧ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಗ್ಯಾಲೆಗೊ, ಇರಾಕ್ ನಂತರ ಇದು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥಹೀನ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.