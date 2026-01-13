ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಚೀನಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಜ.13): ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನವು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, 1 ರಿಯಾಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ ₹0.000079 ಆಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿವೆ. ಸುಂಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಈ ದೇಶಗಳ ಯುಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಸೇರಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಂಕ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಂಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 50% ಸುಂಕವನ್ನು 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ದಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಭಾರತ
2022 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇರಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಮಾರು $140 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ರಫ್ತು ಸುಮಾರು $80.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಮಾರು $58.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಉಕ್ಕು, ತಾಮ್ರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಹ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇಂದು 17 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಈಗ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 648 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಾನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ (IHR) ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಇರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರು ತಕ್ಷಣ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇರಾನ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1980 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕವು ವರ್ಚುವಲ್ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ರೆಡ್ಲೈನ್ ದಾಟುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಂಪು ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ "ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು" ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇರಾನ್ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಭಾನುವಾರ, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಖಲೀಬಾಫ್ ಇರಾನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಅವರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
1979ರಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದ 1979 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 52 ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.