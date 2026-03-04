ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯೋಜನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟರ್ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟರ್ಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ನಡೆದ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲೆನ್ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ, ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. pic.twitter.com/8foSSDwNKT — ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲೆನ್ (@ChrisVanHollen) ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026
X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲೆನ್, ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲವಿದೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ. ದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಏಕೆ ಮುರಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಜನರನ್ನು 'ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸುವುದು' ಎಂಬಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಸಂಭವನೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. '40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದು ಯುದ್ಧವೇ': ಸೆನೆಟರ್ ಕಿಮ್ ಆತಂಕ
ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸೆನೆಟರ್ ಆಂಡಿ ಕಿಮ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 'ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧವೇ' ಎಂದು ಕಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. pic.twitter.com/HMigrCddKG — ಸೆನೆಟರ್ ಆಂಡಿ ಕಿಮ್ (@SenatorAndyKim) ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಇದು ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಟ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ಸಂಕೇತ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಯುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಆತಂಕದ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿದೆ,' ಎಂದು ಕಿಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದ ಯುದ್ಧ' ಎಂದು ಕರೆದ ಕಿಮ್, ಇದು 'ಅಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವುನೋವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಹುಚ್ಚರ' ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 'ಹುಚ್ಚರು', ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧ ಹುಚ್ಚರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು, ಅವರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ನೌಕಾಪಡೆ, ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ'
ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು 'ಹುಚ್ಚು ಜನರು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ರೂಬಿಯೊ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ರೋಗಿಗಳು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ರೋಗಿಗಳು. ಅವರು ಕೋಪಿಷ್ಠರು. ಅವರು ಹುಚ್ಚರು. ಈ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಬಳಿ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)