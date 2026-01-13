ಅಮೆರಿಕವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ವ್' ಮೂಲಕ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಮಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ವಿಫಲವಾದವು.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.13): ಜನವರಿ 3 ರಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದವು. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ರಷ್ಯಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ S-300 ಮತ್ತು Buk-M2 ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್ಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆನುಜುವೇಲ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ವೆನುಜುವೇಲ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ವೆನುಜುವೇಲ ದೇಶದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ 2009 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ ಅವರು ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ವರ್ಕ್ ಆಗದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವೆನುಜುವೇಲದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೆನುಜುವೇಲ ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮಾಜಿ CIA ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಡೆ ಲಾ ಟೊರ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ರಷ್ಯಾದ ಟ್ರೇನರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಇದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ವೆನುಜುವೇಲದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿದಂತೆ ತಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೆನುಜುವೇಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಗಿತ ಹೇರಿದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ರಷ್ಯಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿಯೋನಾ ಹಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಬುಕ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ರಾಡಾರ್-ಗೈಡೆಡ್, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅವು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಲಾ ಗುಯಿರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಿಯಾ ಲಾ ಮಾರ್ ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವು ಔಷಧೀಯ ಗೋದಾಮುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು. ಲಾ ಕಾರ್ಲೋಟಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಗುರೋಟ್ ಬಳಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಚೀನಾ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ತಜ್ಞ ಯಾಸರ್ ಟ್ರುಜಿಲ್ಲೊ ಅವರು, ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ನೂಕಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಡಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕೂಡ ಚೀನಾದಿಂದ ಪಡೆದ ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದವು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಷ್ಯಾದ MANPADS ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಡುರೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದವು. MANPADS ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ US ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರತೀಕಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು, ಇತರ ಪಡೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯಿತು.
ರಷ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ಹುಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಈ ದಾಳಿಯು ರಷ್ಯಾ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೊವ್ ಅವರು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬೆಲಾರಸ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ರಷ್ಯಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಗದದ ಹುಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬ್ರಿಯಾನ್ ನರಂಜೊ ಹೇಳಿದರು.
ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯ
ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ರಷ್ಯಾ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಡುರೊ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಯುಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಅದಕ್ಕೆ "ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬ್ರಿಯಾನ್ ನರಂಜೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.