ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಸೆಜ್ಜಿಲ್-2' ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಇದು, 'ಐರನ್ ಡೋಮ್' ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.16): ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಭಾನುವಾರ 'ಸೆಜ್ಜಿಲ್-2' (Sejjil-2) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಜ್ಜಿಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ 'ಐರನ್ ಡೋಮ್'ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ನುಗ್ಗಬಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ "ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರೂ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಏನಿದು ಸೆಜ್ಜಿಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಸೆಜ್ಜಿಲ್ ಇರಾನ್ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ಹಂತದ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಸಜ್ಜಿಲ್' ಅಥವಾ 'ಅಶೋರಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 700 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಘನ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಧನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ (CSIS) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸುಮಾರು 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, ಸುಮಾರು 1.25 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 23,600 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಸೆಜ್ಜಿಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. CSIS ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆ 2008 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಆಗ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸುಮಾರು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮೇ 2009 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
2009 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 1,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧದ 16ನೇ ದಿನ: ಭೀಕರ ಹಾನಿ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ (86) ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಯುದ್ಧ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಸಾವುಗಳು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪೆಂಟಗನ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ' (USS Tripoli) ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 2,500 ಮರೀನ್ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾನ್ ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ.