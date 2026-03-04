ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕರ ಸಾವು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರ್ವತಗಳಡಿಯ 'ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರ'ಗಳು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆತಂಕ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ರಣಭೀಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್ ಐದನೇ ದಿನವೂ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಇಂದಿನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಯುದ್ಧವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಐದನೇ ದಿನವೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಅರ್ಭಟ, ನಾಯಕರ ಸಾವು
ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನವೂ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಘರ್ಜನೆಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯವು ತನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಳೆ
ಇರಾನ್ ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಗಡಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿರುವ ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಗ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯಬಹುದು?
ಈ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬೃಹತ್ ಫೈರ್ಪವರ್ ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ವಾದ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿ, ಈ ಸಂಘರ್ಷ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?
ಕಳೆದ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 3,000 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇರಾನ್, ಈಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1,000 ದಿಂದ 1,500 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ (IDF) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಪರ್ವತಗಳಡಿಯಲ್ಲಿದೆ 'ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರ'
ಇರಾನ್ನ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಭೂಗತ 'ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರ'ಗಳಲ್ಲಿ. ಪರ್ವತಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭೂಗತ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.