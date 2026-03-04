ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಭೂಗತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮಾ.4): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೇ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಭೂಗತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರಾನ್ನ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿರುವ 'ಫಾರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಹೆದ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿವೆ.
ದುಬಾರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಯುದ್ಧ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ?
ಇರಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ 'ಶಾಹೆದ್' ಡ್ರೋನ್ಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಸುಮಾರು $4-5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹35-40 ಕೋಟಿ). ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಗಣನೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ (Patriot) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು $4 ರಿಂದ $5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹33.40 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹41.75 ಕೋಟಿ). ಇವುಗಳ ರಫ್ತು ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಥಾಡ್ (THAAD) ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $13 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹108.5 ಕೋಟಿ).
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ಸ್ಟಿಮ್ಸನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರಾದ ಕಿರ್ಸ್ಟಿ ಗ್ರಿಕೊ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನತ್ತ ಎಸೆದ ಶೇ. 92ರಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಯುಎಇ (UAE) ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ.
ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ 541 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು $11 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $27 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹91.8 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹225.4 ಕೋಟಿ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಿಕೊ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 506 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ (ಕ್ಷಿಪಣಿ) ಸರಾಸರಿ $5,00,000 ರಿಂದ $1.5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹4.1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹12.5 ಕೋಟಿ) ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿವೆ.
ಇದರರ್ಥ, ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಎಇ ಅಂದಾಜು $253 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $759 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹2,112 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹6,337 ಕೋಟಿ) ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಯುಎಇ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $82 ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 2024ರ ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ 2,000 ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2003ರ ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕೂಪರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಸ್ಪೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್, ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟಕಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.