ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಏ.20): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಬದಲು ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಗಡುವು ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ‘ನಮ್ಮ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ: ಏ.11-12ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ದೇಶವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲವು ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾನಕಾರರ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಜರೇದ್ ಕುಶ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಇರಾನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಇರಾನ್ 2 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಐಆರ್ಎನ್ಎ) ಭಾನುವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ‘ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ- ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಕದನವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾತುಕತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಡೀಲ್ಗೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು
