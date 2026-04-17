ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಇಸ್ರೇಲ್‌- ಲೆಬನಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಇರಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇರಾನ್‌ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಯುರೇನಿಯಂ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌, ‘ಇರಾನ್‌ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ ಬಳಿ 20 ವರ್ಷ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್‌ 5 ವರ್ಷಕಷ್ಟೇ ಸಮ್ಮತಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ?

ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್‌ ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೋರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್, ‘ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇರಾನ್ ತೈಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಈ ವಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ್ದು ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯವೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ‘ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರ’ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Related Articles

Related image1
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ; ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 4 ಸೂತ್ರ ನೀಡಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ
Related image2
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಬೆದರಿಕೆ: ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್!

ಮಾ.12ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ವಿಶೇಷ 30 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ತೈಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತ ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಷ್ಯಾ ತೈಲವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.