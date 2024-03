ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳಚಿದ ಚಕ್ರದಿಂದ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ, ಹಲವು ಕಾರುಗಳು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ!

ಲಾಸ್ ಎಂಜೆಲ್ಸ್(ಮಾ.08) ಬೋಯಿಂಗ್ 777 ವಿಮಾನ 249 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಕ್ರವೊಂದು ಕಳಚಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾರುಗಳು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಬೋಯಿಂಗ್ 777 ಜೆಟ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. 249 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಆಗಸದತ್ತ ಹಾರಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ವಿಮಾನದ ಚಕ್ರಗಳು ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವಿಮಾನದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಕಳಚಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮೇಲಿನಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ಚಕ್ರ ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರುಗಳು ಅಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

