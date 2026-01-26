UAE Cancels Pakistan Airport Deal After President’s Quick India Trip ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 900 ಭಾರತೀಯ ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚಕವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.26): ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹಾಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಜಸ್ಟ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಭೇಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಭೇಟಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶೇಖ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಅಬುಧಾಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ, ಯುಎಇ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯು ಒಪ್ಪಂದದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ರಿಯಾದ್ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಜೊತೆ "ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಯುಎಇ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯುಎಇ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಯುಎಇ ಸಂಬಂಧ
ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುಎಇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣ ರವಾನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು, ಸಾವಿರಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ದುರಾಡಳಿತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ (PIA) ಅನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿತು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಅದರ ಕ್ರಮವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.