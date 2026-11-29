Trump cabinet military housing: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
‘ಫೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ನೈರ್’ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸೇನಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಂಚ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಮ್ ಬಾಂಡಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೇನಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನಕೋಸ್ಟಿಯಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಬಳಿಯಿರುವ ‘ಫೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ನೈರ್’ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ‘ಜನರಲ್ಸ್ ರೋ’ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. 1902ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಜನರಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮನೆಗಳು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಿಳಾಸ ಸೋರಿಕೆಯ ಆತಂಕದಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮನೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ, ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,500 ಡಾಲರ್ಗೂ (ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ತಪ್ಪಿಸಲು 2008ರಲ್ಲಿ ತಂದ ನಿಯಮದಂತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾರ್ ಜನರಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗಿಂತ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು.
ಈ ನಡುವೆ, ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರ ಮನೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 1,37,297 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 1.23 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಮನವಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ‘ಹೌಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಕಮಿಟಿ’ ಮುಂದಿನ ವಸಂತ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಪೆಂಟಗನ್ನಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಜಾರ್ಜ್ ವೈಟ್ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ತಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ನೈರ್’ನ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ (ಲಿಂಕನ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಂಟು)
ಸಚಿವರು ಈಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ‘ಫೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ನೈರ್’ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ (ಇದನ್ನು 1791ರಲ್ಲಿ ‘ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಆರ್ಸೆನಲ್’ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು).
ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರಣೆ: 1865ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚುಕೋರರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಫೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ನೈರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ! (ಅಲ್ಲಿನ ‘ಗ್ರಾಂಟ್ ಹಾಲ್’ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು).
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ’ (NDU) ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.